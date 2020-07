Petitie voor behoud buurtwerking Den Hof levert 416 handtekeningen op Kristof De Cnodder

13 juli 2020

19u26 1 Lier Een groep mensen van buurthuis Den Hof (gelegen aan de Maasfortbaan in Lier) overhandigde vandaag een petitie met 416 handtekeningen aan Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Bij vzw Den Hof – die vorig jaar haar gouden jubileum vierde - betreurt men het dat de buurtwerking binnenkort haar plaats zou moeten afstaan aan ruilwinkel Kinnebaba.

Begin dit jaar besliste het Lierse schepencollege dat ruilwinkel Kinnebaba tegen het einde van 2020 zou verhuizen van het Heilige-Geesthuis (dat aan een renovatie toe is) naar buurthuis Den Hof. Dat gebouw werd destijds opgetrokken door mensen achter de gelijknamige vzw, weliswaar op grond van de stad. Het stadsbestuur wil er nu de ruilwinkel onderbrengen omdat de locatie ruim genoeg is om alle ruilwaar uit te stallen en te stockeren. Ten minste op voorwaarde dat de buurtwerking elders kan worden ondergebracht. Het stadsbestuur stelde aan de vzw achter Den Hof voor om de activiteiten voortaan te ontplooien in wijkhuis Herderin of Rosmolen.

Krachtig signaal

Bij Den Hof ziet men dat echter niet zitten, omdat beide ontmoetingshuizen zich in een andere wijk bevinden. De eerdere opmerkingen werden nu kracht bij gezet met een petitie. “Van deur tot deur verzamelden we in de voorbije weken maar liefst 313 handtekeningen. Online ondertekenden ook nog eens 103 mensen onze petitie. Dat is een onverhoopt succes en een krachtig signaal”, stelt Guido Cuypers, voorzitter van Den Hof. “Voor de goede orde: wij eisen het gebouw niet enkel voor onszelf op. Een handvol andere verenigingen maakt nu ook al gebruik van Den Hof. Zij dreigen eveneens ontheemd te worden.”

Burgemeester Boogaerts beloofde de mensen van Den Hof dat men het dossier in de komende weken alleszins nog eens grondig zal bekijken. In de loop van september is er een nieuw overleg gepland tussen de betrokken partijen.