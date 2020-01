Petitie tegen herinrichting Leopoldplein klokt af op 570 handtekeningen: schepen Wollants belooft nieuw overleg met NMBS Kristof De Cnodder

27 januari 2020

20u19 0 Lier Een groep bewoners van het Lierse Leopoldplein heeft aan schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) een petitie met 570 handtekeningen overhandigd om de gewijzigde parkeersituatie in de stationsbuurt aan te klagen. Een groep bewoners van het Lierse Leopoldplein heeft aan schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) een petitie met 570 handtekeningen overhandigd om de gewijzigde parkeersituatie in de stationsbuurt aan te klagen. De buren betreuren dat er recent een zestigtal parkeerplaatsen is ‘gesneuveld’.

Eind vorig jaar voerde de NMBS enkele aanpassingen door aan het Leopoldplein. De spoorwegmaatschappij is grotendeels eigenaar van het plein en besloot er 430 extra fietsenstallingen en een tiental extra parkeerplaatsen voor andersvaliden te voorzien. Dit ging ten koste van een groot aantal ‘gewone’ parkeerplaatsen, iets wat bij heel wat omwonenden in het verkeerde keelgat schoot. De buren verloren immers parkeergelegenheid vlak bij hun deur.

Inmiddels kondigde de NMBS aan dat men het aantal gehandicaptenplaatsen opnieuw gedeeltelijk zal terugbrengen. Dat vinden de buren echter te weinig. “De nieuwe fietsenstallingen werden in de eerste weken amper gebruikt. Is het dan wel nodig dat die fietsparking zo groot blijft?”, vroegen de indieners van de petitie aan schepen Wollants.

Deze laatste beweerde dat de NMBS tijdens eerder overleg met de stad niet echt geneigd leek om de fietsenstalling op korte termijn te ‘downsizen’. Desondanks beloofde Wollants om de grieven (opnieuw) over te maken. Verder liet de schepen weten dat men overweegt om in samenspraak met elektriciteitsnetbeheerder Fluvius de parking op de iets verderop gelegen Tramweglei beter te gaan verlichten. Bewoners van het Leopoldplein kunnen daar parkeren, maar zijn daar niet allemaal even happig op omdat grote delen van de parking ’s avonds erg donker zijn.