Paula en Louis vormen diamanten paar Kristof De Cnodder

12 september 2019

Zestig jaar: zo lang zijn geboren Lierenaars Louis Henderyckx (80) en Paula Van Herle (79) inmiddels getrouwd. Het echtpaar uit de Jacob Jordaenslaan kreeg vandaag uit handen van schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets een brief met felicitaties van ons koningspaar.

Paula en Louis leerden mekaar destijds kennen in de intussen verdwenen Cinema Belgica. Samen kregen ze vier kinderen, die op hun beurt zorgden voor verdere familie-uitbreiding. Terwijl Paula vroeger voor de kinderen zorgde en het huishouden deed, werkte Louis als automechanicus in een garage. Tegenwoordig genieten ze samen van hun pensioen. Hun grootste hobby is rommelmarkten afschuimen.