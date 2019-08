Paul en Jasper kronen zich tot ‘Homo Peltzeriensis’ Kristof De Cnodder

26 augustus 2019

In de Frederik Peltzerstraat in Lier vond afgelopen weekend de tiende editie van het lokale straatfeest plaats. Tijdens de festiviteiten ging men – net als vorig jaar - op zoek naar de ‘Homo Peltzeriensis’. Paul Van den Cloot en Jasper Steenmans gingen met die bekroning lopen.

De ‘Homo Pletzeriensis’ wedstrijd was gebaseerd op de rubriek ‘Homo Universalis’ in het tv-programma Iedereen Beroemd. Dertien duo’s voerden allerhande praktische proeven uit en na elke ronde viel er één duo af. Uiteindelijk bleven Paul Van den Cloot en Jasper Steenmans over als winnaar. Zij verdienden zo ‘eeuwige roem’ en een cadeaupakket.

Los van deze ludieke wedstrijd was er nog heel wat randanimatie. Het buurtcomité had verder een tombola op poten gezet ten voordele van de stichting Kom Op Tegen Kanker, omdat drie buurtbewoners in het voorbije jaar stierven aan kanker. De tombola bracht 693 euro op.