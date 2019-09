Patrick Tersago is voortaan ereschepen van Lier Kristof De Cnodder

23 september 2019

De gemeenteraad van Lier heeft beslist om Patrick Tersago de titel van ereschepen toe te kennen. Tersago zat tussen 2000 en 2018 in de Lierse gemeenteraad en was op een bepaald moment ook waarnemend burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter.

In december vorig jaar zwaaide Patrick Tersago na drie legislaturen af als raadslid. “Het is tijd om me wat meer met mijn kleinkinderen te gaan bezig houden. Bovendien had ik het gevoel dat ik vanuit de oppositie te vaak moest vechten tegen de bierkaai”, zei betrokkene toen.

Negen maanden later mag Tersago – die zowel voor VLD als vo-LK zetelde - zichzelf ereschepen noemen. “Op basis van uw mooie politieke carrière heeft u deze erkenning zeker verdiend”, verklaarde huidig burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) bij de toekenning van de titel. Uit handen van de burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Lucien Herijgers (N-VA) mocht Tersago een oorkonde in ontvangst nemen.