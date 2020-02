Patiënte meldt zich in ziekenhuis met symptomen van coronavirus: “Staal afgenomen en procedure gevolgd” Tim Van Der Zeypen

29 februari 2020

19u30 4 Lier In het ziekenhuis van Lier heeft zich zaterdag een vrouw gemeld met de mogelijke symptomen van het coronavirus. De vrouw werd getest en de stalen werden opgestuurd voor analyse. “Nadien mocht de patiënt opnieuw naar huis”, bevestigt het ziekenhuis.

De patiënt zou naar verluidt eerst contact hebben gehad met de huisartsenwachtpost in Heist-op-den-Berg. Van daaruit werd ze doorgestuurd naar het Heilig Hartziekenhuis. “Wij hebben de procedure gevolgd en stalen afgenomen. Deze zullen nu worden gecontroleerd”, zegt Barbara Kempeneers van het Heilig Hartziekenhuis.

“Nadien mocht de patiënt, zoals de veiligheidsprocedure het voorschrijft, opnieuw naar huis.” Het ziekenhuis laat verder ook weten dat het klaar is om patiënten op te vangen die mogelijks besmet zijn met het coronavirus kan opvangen.

Isolatie

“Het ziekenhuis heeft een gestructureerd plan uitgerold waardoor we in staat zijn om bezorgde patiënten op een veilige manier op te vangen”, vult Kempeneers aan “Dit houdt in dat wij een aparte wachtzaal en aparte onderzoekslokalen hebben aangemaakt op de dienst Spoedgevallen.”

In afwachting van de bevestiging van aanwezigheid van het coronavirus, kan het ziekenhuis ernstig zieke patiënten 24 uur verzorgen in isolatie . “Na de bevestiging van het positieve staal kan de patiënt dan worden doorverwezen naar het referentiecentrum”, aldus Kempeneers.

Nog meerdere

Volgens viroloog Marc Van Ranst en het ziekenhuis in Lier is er ook geen reden tot paniek. “Nu de krokusvakantie achter de rug is, en mensen terugkeren naar ons land zou ik er niet van schrikken dat er zich meerdere mensen zich met de symptomen van het virus komen melden in de ziekenhuizen”, aldus Van Ranst. “Het wil daarom niet zeggen dat deze mensen het virus ook hebben.”

De kans dat één van hen wel effectief zou zijn besmet, blijft bestaan. Het ziekenhuis van Lier blijft inmiddels paraat en zegt tot slot dat het ook duidelijke afspraken heeft gemaakt met huisartsen uit het Lierse verzorgingsgebied.