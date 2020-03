Patiënte in Liers ziekenhuis is niet besmet met coronavirus: “Maar we blijven alert en zijn goed voorbereid” INMIDDELS BOOD ZICH OOK AL TWEEDE PATIËNT MET MOGELIJK CORONASYMPTOMEN AAN Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

17u00 0 Lier De vrouw uit Heist-op-den-Berg die zich gisteren had De vrouw uit Heist-op-den-Berg die zich gisteren had aangemeld in het Heilig Hartziekenhuis van Lier met de mogelijke symptomen van het coronavirus blijkt niet te zijn besmet. Dat bevestigt het ziekenhuis. Inmiddels bood zich wel al een tweede patiënte aan.

Zaterdagvoormiddag verwittigde de vrouw de huisartsenwachtpost in Heist-op-den-Berg. Ze vertoonde de mogelijke symptomen van het coronavirus. Daar verwezen dokters haar door naar het ziekenhuis in Lier waar ze werd opgevangen in een speciale ruimte op de spoedafdeling.

Artsen namen er vervolgens zowel een neus- als mondstaal af. Deze stalen werden op hun beurt met de taxi opgestuurd naar het UZ Leuven en onderzocht in het labo. De vrouw mocht na de staalafname en in afwachting van de resultaten opnieuw naar huis. Ze kreeg wel het advies om zich af te zonderen en binnen te blijven.

Tweede patiënt

“Dat resultaat bleek na controle uiteindelijk negatief te zijn”, bevestigt Barbara Kempeneers van het Heilig Hartziekenhuis. “De vrouw raakte dus niet besmet met het virus.” Inmiddels bood zich wel al een tweede patiënt aan met de mogelijke symptomen van het coronavirus. Ook bij deze patiënt werden stalen afgenomen. Deze stalen zullen nu ook worden geanalyseerd in het labo van het UZ Leuven. Binnen 24 uur is ook over dit resultaat meer bekend.

“We schrikken niet dat nu er mensen terugkomen van vakantie, dat meerdere mensen hun arts of het ziekenhuis zullen contacteren”, besluit klinisch biologe dokter Ellen Van Even van het Heilig Hartziekenhuis. “We zijn in ieder geval goed voorbereid.”