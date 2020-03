Pastorie Mechelsesteenweg binnenkort openbaar te koop Kristof De Cnodder

25 maart 2020

18u19 0 Lier De stad Lier heeft de intentie om de pastorie aan de Mechelsesteenweg 233 openbaar te verkopen. Het gebouw is al geruime tijd in handen van het Lierse OCMW, maar daar zal binnenkort dus wellicht verandering in komen.

De pastorie wordt nu onder andere (gedeeltelijk) gebruikt door de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt parochie. “De kerkfabriek gaf onlangs aan dat men interesse heeft om het gebouw aan te kopen”, zegt Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “De stad en het OCMW zijn bereid om de pastorie van de hand te doen, maar het is dan wel de gangbare manier van werken om in zo’n geval een openbare verkoop te organiseren. Ook andere gegadigden zullen dus hun kans kunnen wagen. De pastorie zou in principe opnieuw kunnen worden gebruikt voor bewoning.”

Bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd een openbare verkoop zal worden georganiseerd via het online platform Biddit.