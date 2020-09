Parking tussen station en Antwerpsesteenweg wordt heraangelegd in functie van de fietsers Kristof De Cnodder

25 september 2020

12u32 0 Lier De parking tussen het treinstation van Lier, de Antwerpsesteenweg en Cockaert Copy Service zal worden omgebouwd tot een fietsenstalling, kiss-and-ride zone en aansluiting op de aan te leggen fietsostrade F11. Vanaf 5 oktober begint de heraanleg, die wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen.

De provincie is dezer dagen volop werk aan het maken van een fietsostrade tussen Lier en Antwerpen. Aan het Lierse station komt er een soort van ‘oprit’. De huidige parking aan Cockaert Copy Service – goed voor 27 autostaanplaatsen en enkele tientallen fietsstaanplaatsen – moet daarvoor wijken. Op het plein zal achteraf ook nog wel een nieuwe fietsenstalling komen en een kiss-and-ride zone. De parkeerplaatsen voor auto’s zullen definitief verdwijnen. Wie met de auto naar het Lierse station komt, kan zijn voertuig kwijt op de parking Tramweglei, die in principe ruim genoeg is.

De nodige werkzaamheden gaan op 5 oktober van start. Als alles normaal verloopt, zullen de werken in de loop van januari 2021 kunnen worden afgerond.