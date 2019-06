Parking onder woonproject Normaalschool wordt derde kleiner dan voorzien Aanpassing plannen om archeologische kosten uit te sparen Kristof De Cnodder

17 juni 2019

11u42 2

De bouwplannen voor het wooncomplex op de vroegere normaalschoolsite in Lier worden enigszins bijgestuurd. Zo wordt de ondergrondse parking om budgettaire redenen ongeveer een derde kleiner dan oorspronkelijk was voorzien.

De voormalige Rijksnormaalschool in de Berlarij wordt sinds begin dit jaar omgevormd tot een woonproject met ruimte voor 140 wooneenheden en enkele kleinere handelszaken. Projectontwikkelaar CAAAP voert de werken uit in opdracht van het Lierse autonoom gemeentebedrijf SOLag. Beide partijen wensen de originele plannen nu enigszins aan te passen. Zo zal de bijhorende ondergrondse parking geen 7 400, maar 4 800 vierkante meter groot worden.

“Het verplichte archeologisch onderzoek dat gepaard gaat met de graafwerken voor de parking valt duurder uit dan geraamd”, legt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) uit. “Als we zouden vasthouden aan de originele plannen zou de totale kostprijs van de archeologie boven de vijf miljoen euro stijgen en dat willen we vermijden.” SOLag en CAAAP willen die som beperken tot 3,5 miljoen. Daarom moet de oppervlakte van de parking worden teruggeschroefd. Een kleinere oppervlakte betekent immers minder archeologische graafwerken.

Door de vorm van de parkeergarage aan te passen, kan CAAAP het verlies aan autostaanplaatsen vrij beperkt houden: van de voorziene 194 plekken blijven er in het nieuwe ontwerp nog 159 over. “Aan de grootte van de staanplaatsen verandert er niets”, verzekert Joris Van Gestel van CAAAP. “De inrit – via de Berlaarsestraat – en de uitrit – via het Kluizeplein – blijven gewoon behouden. Dat was een belangrijke vraag vanuit de buurt. De bijsturing van de plannen zal in principe weinig of geen impact hebben op de timing.”

De toekomstige bewoners van de normaalschoolsite zullen nu ook de kans krijgen om in de nabijgelegen ondergrondse parking Sion een staanplaats aan te kopen. Daar blijkt een overaanbod te zijn. Er zijn tot 58 beschikbare plaatsen. Op die manier zou de parkeerdruk in de omgeving binnen de perken moeten blijven.