Parket eist twee jaar cel voor fietsendief: “Hij herviel vrijwel onmiddellijk na vrijlating” Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

11u00 2 Lier Een man uit Lier heeft zich dinsdag moeten verantwoorden voor vijftien diefstallen. Meestal ging hij ervandoor met elektrische fietsen of de batterijen. Het parket eist een celstraf van twee jaar.

Kristof S. werd in september 2019 opgepakt. Op dat moment kon hij gelinkt worden aan drie fietsdiefstallen in Lier. Meestal vonden die plaats in de omgeving rond zijn eigen appartement in de buurt van het Heilig Hartziekenhuis.

“De beklaagde gaf meteen toe en verklaarde ook dat hij het uit geldnood deed. Zo kreeg hij een leefloon maar was dit niet voldoende om rond te komen. Daarom pleegde hij de diefstallen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

De man werd door de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis. Onder meer omdat hij in 2014 al gelijkaardige feiten had gepleegd en toen werd veroordeeld tot het uitvoeren van werkstraffen. De raadkamer liet hem na een maand vrij onder voorwaarden maar de beklaagde zat niet stil.

Vijftien diefstallen

“Sinds zijn vrijlating pleegde hij nog zeven andere diefstallen”, klonk het nog bij Claessens. “In totaal kan hij gelinkt worden aan negen diefstallen in de periode tussen januari 2019 en maart 2020.” Het parket vorderde een celstraf van twee jaar gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 2.000 euro met een eventueel uitstel.

De verdediging betwistte de feiten niet. “Het was uit pure geldnood. Zelf verklaarde hij bijna niets over te houden van leefloon. Met het geld dat hij kreeg van de gestolen fietsen, ging hij dan eten kopen”, vertelde zijn advocate Sylke Vankeerberghen.

Zij vroeg voor haar cliënt een straf met uitstel: “Ik vraag om rekening te houden met zijn precaire situatie al willen we zijn daden niet goed praten. Hij beseft dat hij heel wat leed heeft veroorzaakt ” Of de Mechelse rechter hier zal op in gaan, weten we op 4 mei.