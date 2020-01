Parket eist celstraf van 37 maanden na zeven inbraken in Telenetshops TVDZM

02 januari 2020

14u00 0 Lier Vier Roemenen stonden vandaag terecht voor zeven inbraken en zes inbraakpogingen in telefoonwinkels in heel Vlaanderen. Volgens het parket werden er telkens Apple-producten gestolen en maakten ze meer dan 285.000 euro buit. Ontkennen doen de verdachten niet. Ze vroegen wel enige mildheid.

De vier kwamen in het vizier van de politie na een inbraak in de Telenetshop in de Antwerpsestraat in Lier. “Op de ANPR-camera’s was een voertuig te zien. Het voertuig was gehuurd. Via de verhuurder kon de politie een verdachte identificeren”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom.

Het duurde nog een tijdje maar de vier Roemenen werden uiteindelijk gearresteerd en ook in hun thuisland werden huiszoekingen uitgevoerd. “Hier werden onder meer schoenen en een trainingspak gevonden dat te zien was op de beelden van de inbraak”, ging Peereboom verder.

287.000 euro

Gelet op de modus operandi van de inbraak in Lier, werden er nog zes anderen inbraken en zes inbraakpogingen in gelijkaardige telefoonwinkels gelinkt aan het viertal. Ook hiervoor stonden ze vandaag terecht in Mechelen. “Op zo’n zeven werkdagen hebben ze bij hun de inbraken zo’n 287.000 euro buit gemaakt”, aldus Peereboom. “De gestolen buit werd verkocht in Brussel of in hun thuisland.”

Voor een andere inbraak in Tienen werden ze al veroordeeld door de rechtbank van Leuven, voor een tweede inbraak, deze keer in een Proximuswinkel in Etterbeek, zullen ze zich binnenkort nog in Brussel verschijnen. Het parket eiste een celstraf van 37 maanden.

Spijt

De verdediging ontkende de feiten niet. Advocaat Loïs Cerulus, die een van de verdachte verdedigde, vroeg een opslorping. “Hij heeft er spijt van”, klonk het bij de strafpleiter. “Hij heeft ook meteen meegewerkt en aan de politie bekentenissen afgelegd.” De advocaten van de andere verdachten vroegen straffen met uitstel.

Vonnis binnenkort.