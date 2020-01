Overname Volmolen last minute afgeblazen: dancing gaat zaterdag opnieuw open Kristof De Cnodder

09 januari 2020

08u12 0 Lier Na een weekendje onderbreking gaat de bekende discotheek Volmolen – op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Leuvensevest in Lier - zaterdag opnieuw open. Een geplande overname liep op het laatste nippertje mis.

Normaal was de eindejaarsparty van vorige week dinsdag het laatste wapenfeit van het huidige management. In een filmpje op de facebookpagina van Club Volmolen werd in aanloop naar dat feestje het volgende verkondigd: “Iedere generatie heeft zijn eigen verhaal. En elk verhaal heeft zijn einde. Na zes jaar van vreugde, uitzinnigheid en geluk geven we de fakkel door.” Een dikke week later volgde via Facebook dan weer een totaal andere boodschap: “Beste klanten, wegens het last minute afhaken van de kandidaat-overnemers zal de overname van onze club niet doorgaan. Wij openen nu zaterdag terug om 23 uur.”

De Volmolen – al sinds 1981 een begrip in het Lierse uitgaansleven – staat sinds de zomer van 2019 in de spreekwoordelijke etalage. De uitbaters zoeken een overnemer, maar naar eigen zeggen is daar niet echt haast bij. In afwachting van een deal heropent Club Volmolen nu dus de deuren.