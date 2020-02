Oud gemeentehuis Koningshooikt gaat dikke week dicht voor kleine opknapbeurt Kristof De Cnodder

07 februari 2020

21u30 0 Lier Het voormalige gemeentehuis van Koningshooikt – dat nu nog dienst doet als bijhuis voor de stad Lier – zal tussen 2 en 11 maart gesloten blijven. Het gebouw ondergaat een kleine opknapbeurt.

Inwoners van de Lierse deelgemeente Koningshooikt kunnen normaal enkele uren per week voor bepaalde diensten terecht in het oude gemeentehuis aan het Koningsplein. Begin maart zal dat echter even niet het geval zijn. Het buitenschrijnwerk en de ramen van het Hooiktse gemeentehuis worden in die periode namelijk vernieuwd en tijdens de werken kunnen er geen burgers worden ontvangen. Hooiktenaren die iets nodig hebben van de stad zullen zich dan sowieso moeten wenden tot het stadskantoor op het Paradeplein.