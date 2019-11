Organisatie Help a Fellow kerstconcert verzamelt tweedehands spullen voor minderbedeelden Kristof De Cnodder

27 november 2019

Al voor de elfde keer organiseert de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) uit Lier het Help a Fellow kerstconcert. Naar aanleiding van dit muzikale optreden worden gewoontegetrouw kleding, speelgoed en andere spullen ingezameld om te verdelen onder minder begoede medemensen.

De kerstbenefiet Help a Fellow is stilaan een vast item op de Lierse agenda. Het concept blijft ongewijzigd: SAMWD zorgt voor een swingend concert en vraagt de toeschouwers geen geld, maar tweedehands kleren, speelgoed, dekens, keukengerief, boeken, enzovoort.

“Die spullen worden dan tijdens een uitzoekdag verdeeld onder mensen die het niet zo breed hebben. Vorig jaar hebben we zo een honderdtal kansarmen kunnen helpen”, zeggen de organisatoren. “Daarbij zaten zowel allochtone als autochtone burgers. Het gaat onder andere om grote gezinnen, ouderen met een klein pensioen of langdurig zieken. Initiatieven als Help a Fellow blijven jammer genoeg nodig.”

Help a Fellow vindt op zaterdag 7 december om 20 uur plaats in de Lierse Zwartzusterkapel (Gasthuisvest 50). Kleding en ander materiaal kan van 2 december tot 7 december worden binnen gebracht op het zelfde adres. Op zondag 8 december kunnen mensen die het nodig hebben tussen 10 en 14.30 uur spullen komen uitzoeken. Meer info via han.flintrop@samwdlier.net