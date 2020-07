Opvallend: onbekende koorddanser steelt de show boven Binnennete Kristof De Cnodder

24 juli 2020

15u28 0 Lier Op Facebook zijn opmerkelijke foto’s opgedoken van een koorddanser die zijn kunsten toont boven de Lierse Binnennete, ter hoogte van de verlaagde kade aan het Felix Timmermansplein. Passante Katharina Van der Heyden maakte in de loop van donderdag bijgevoegde, knappe plaatjes.

Het is niet duidelijk wie de koorddanser op de foto’s is, al zou het niet gaan om een Lierenaar, maar om een toerist. De man in kwestie was in elk geval geen beginneling, want hij nam allerlei verschillende poses aan op zijn touw boven het water. Op één van de foto’s hangt hij zowaar zelfs ondersteboven op de koord. Of betrokkene het helemaal droog heeft gehouden is niet bekend.