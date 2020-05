Opvallend beeld: eendenkoppel geniet van romantisch uitje naar verlaten Grote Markt Kristof De Cnodder

06 mei 2020

20u16 0 Lier Liefde is… samen een terrasje doen op de Grote Markt van Lier. Onze fotograaf maakte vandaag deze romantische foto van een eendenkoppel dat zich doodleuk had neergevlijd aan een quasi leegstaande waterpartij op het Lierse marktplein.

Op de Nete en de Lierse binnenwateren zitten heel wat eenden, maar dat de dieren zich zo ver in het stadscentrum bewegen is toch uitzonderlijk. Door de coronacrisis is het momenteel natuurlijk wel erg rustig in de binnenstad én de rijbaan van de markt naar de Binnennete is nog tot en met vrijdag afgesloten voor het verkeer. Het bracht deze eenden dus op het idee om zich eens aan een toeristisch uitje te wagen. En ze leken er nog keihard van te genieten ook…