Opschorting voor man die zijn vrouw in het aangezicht sloeg

19 juni 2019

De rechter in Mechelen heeft een 33-jarige Syriër uit Lier schuldig bevonden aan intrafamiliaal geweld. Een straf kreeg hij voorlopig nog niet opgelegd. Hij komt er voorlopig vanaf met een opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden. De dertiger stond vorige maand terecht voor slagen aan en verwonding van zijn vrouw. De feiten kwamen aan het licht door enkele getuigen. Zij waren aan het wachten op de bus en zagen plots hoe beklaagde zijn vrouw begon te slaan. “We hadden een discussie”, zei de man op zitting. “Ik moest ons kind gaan ophalen op school ,maar toen ik aankwam, zag ik dat mijn vrouw dit al had gedaan. Ik was kwaad.” Het parket eiste een celstraf van zes maanden met uitstel, maar daar ging de rechter uiteindelijk niet op in.