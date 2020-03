Oproep Heilig Hartschool: hang Koningshooikt vol met rode en witte hartjes als teken van verbondenheid Kristof De Cnodder

20 maart 2020

16u28 0 Lier Het personeel van de Heilig Hartschool in Koningshooikt lanceert een oproep om het dorp vol te hangen met rode en witte hartjes. “Met onze actie willen we in deze moeilijke coronatijden de samenhorigheid versterken”, vertelt leerkracht Goedele Andries.

“We merken dat er een groot verantwoordelijkheidsbesef is bij de Hooiktenaren en dat ze zo veel mogelijk binnen blijven”, zegt Goedele Andries. “Dat is schitterend, maar los daarvan missen wij natuurlijk het contact met onze kindjes en hun ouders. Via het internet communiceren we nog wel, maar dat is niet het zelfde. Vandaar onze oproep om langs een andere weg onze verbondenheid uit te drukken. We willen de kinderen en volwassenen uit het dorp vragen om hartjes in mekaar te knutselen of te tekenen en ze aan het raam of buiten te hangen. Rode hartjes als teken van liefde en witte als teken van hoop. Het is iets kleins, maar het brengt iedereen weer wat dichter bij mekaar.”

Via Facebook lieten verschillende Hooiktenaren al weten dat ze mee op de kar springen.