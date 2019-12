Oppositie wil extra gemeenteraadszitting: “Dagorde op 16 december is te uitgebreid voor één avond” Kristof De Cnodder

09 december 2019

20u11 0

De Lierse oppositiepartijen CD&V, Groen-Lier&Ko, Sp.a en Vlaams Belang vragen gezamenlijk om op het einde van dit jaar een extra gemeenteraad in te lassen. De verenigde oppositie vindt dat de dagorde van de laatste raadszitting van 2019, voorzien op 16 december, te uitgebreid is om op één avond te bespreken.

Komende maandag staan er 62 agendapunten op het menu, waaronder enkele waarover een ernstig woordje zal worden gedebatteerd. Onder de andere de meerjarenplanning die ter goedkeuring wordt voorgelegd, zal ongetwijfeld druk besproken worden. Verder zijn er nog zeven andere agendapunten met betrekking tot het OCMW. “Het kan niet de bedoeling zijn om tot diep in de nacht door te werken en haastwerk af te leveren”, klinkt het bij de oppositie. “Het is in het belang van onze inwoners om de bespreking te spreiden over twee vergaderingen.”

Om de extra zitpenning die aan een gemeenteraadszitting is verbonden, is het de leden van de oppositie niet te doen. Men wil dat geld immers wegschenken aan een goed doel, meer bepaald aan de vzw Tejo Lier. Het schepencollege, dat de start van de zitting al had vervroegd naar 19 uur, zegt niet a priori ‘neen’ tegen het voorstel. “We bekijken het intern”, laat burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) weten.