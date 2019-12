Oppositie vindt dat stad te weinig middelen vrijmaakt voor strijd tegen kinderarmoede: “Armoedecijfers halveren lukt zo nooit” Kristof De Cnodder

17 december 2019

10u28 2 Lier De gemeenteraad van Lier heeft de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goedgekeurd, al dient daarbij te worden opgemerkt dat de voltallige oppositie tegen stemde. Onder andere de door coalitiepartijen N-VA en Open Vld geplande aanpak van de (kinder)armoede werd op de oppositiebanken als niet afdoende beschouwd.

Zowel Groen-Lier&Ko, CD&V, Vlaams Belang, sp.a als Hart voor de Burger stemden tegen de door het schepencollege voorgestelde meerjarenplanning. Een punt van kritiek dat door zowat alle oppositiefracties werd aangehaald, was de “gebrekkige aanpak” van de strijd tegen armoede.

“Het schepencollege heeft zichzelf tot doel gesteld om de kinderarmoede in onze stad tegen eind 2025 met de helft terug te dringen. Uiteraard is dat een nobel streven, maar wij durven nu al zeggen dat die doelstelling niet zal worden gehaald”, verklaarde fractieleidster Katrien Vanhove van Groen-Lier&Ko. “We missen een totaalvisie en de nodige financiële middelen om het probleem goed aan te pakken. Ik vind het pijnlijk dat jullie mensen in nood valse hoop geven.”

“Zelfs als het toch zou lukken om de kinderarmoede te halveren, dan staan we nog altijd maar waar we aan het begin van de vorige legislatuur stonden”, merkte Vanhoves partijgenoot Geert Marrin fijntjes op. “In de voorbije zes jaar, toen N-VA en Open Vld ook al aan de macht waren, steeg het percentage kinderen in armoede in onze stad van zes naar veertien procent. Bij kinderen met een allochtone achtergrond is dat zelfs 33 procent. Natuurlijk is de stad daar niet alleen verantwoordelijk voor, maar toch heeft ook de lokale overheid zijn rol te spelen. Armoedebestrijding kost geld en de politieke wil om voldoende middelen vrij te maken ontbreekt in Lier blijkbaar.”

Schepen van Sociale Zaken Annemie Goris (N-VA) vindt dat er wél een voldoende groot budget wordt opzij gezet om de armoede op een efficiënte manier te bestrijden. “In de komende jaren wordt er anderhalf miljoen euro voorzien. Ter vergelijking: in Mechelen is dat twee miljoen. Alles in verhouding genomen is ons budget dus zeker niet klein”, aldus Goris.