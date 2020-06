Opnieuw tegenvaller voor beschadigd restaurant ‘t Hoeveke: ook tweede bouwaanvraag werd afgeketst Kristof De Cnodder

25 juni 2020

11u02 0 Lier Steakhouse ’t Hoeveke, aan de Hoogveldweg in Lier, zag opnieuw een bouwaanvraag geweigerd worden door het Lierse stadsbestuur. Op 23 mei 2018 reed een truck binnen in het bekende restaurant, met grote schade tot gevolg. Tot op vandaag kon de heropbouw dus nog steeds niet starten.

Na het ongeval met de vrachtwagen – waarbij overigens niemand gewond raakte – kwam aan het licht dat het gebouw waarin ’t Hoeveke is gevestigd een stuk over de rooilijn staat. Om die reden werd in de zomer van vorig jaar een eerste aanvraag tot heropbouw geweigerd.

Nadien stuurde de eigenaar van ’t Hoeveke de plannen bij. Bedoeling was nu om het bestaande gebouw helemaal te slopen en een nieuw restaurant met drie bouwlagen neer te poten op de huidige parking, een paar meter dichter naar de Lierse ring. Inmiddels werd ook dat plan afgeketst door de stad Lier.

Veertien bezwaren

Veertien mensen dienden een bezwaarschrift in tegen de plannen en de stedelijke omgevingsambtenaar gaf een negatief advies. Het schepencollege heeft dat advies gevolgd. Belangrijkste reden voor de weigering was de (te grote) omvang van het voorziene project. Een schaalvergroting zou in strijd zijn met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone in kwestie. Verder zouden er te weinig parkeerplaatsen worden voorzien (dertig in plaats van de huidige 63). Het is momenteel nog onduidelijk hoe het nu verder moet met ’t Hoeveke.