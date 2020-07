Op dagtrip naar Lier: door water omgeven stad in zakformaat

Lier

Nu het coronavirus een rem heeft gezet op reizen naar het buitenland is het hoog tijd om Vlaanderen te herontdekken. Het Laatste Nieuws heeft enkele suggesties voor leuke dagtrips in petto en vandaag komt het Antwerpse Lier aan bod. Lier mag zich al meer dan achthonderd jaar een stad noemen, maar is eigenlijk een uit de kluiten gewassen dorp. Net die kleinschaligheid maakt deze plaats aan Nete zo aantrekkelijk. Het Lierse stadscentrum is slechts een zakdoek groot, maar het is wel een aaneenschakeling van (charmante) bezienswaardigheden, water, groen en horecazaken. En zeg nu zelf: wat wil je als toerist in eigen land nog meer?