Ook Sinterklaas reist ecologisch: Met de trein naar Puurs-Sint-Amands, per boot naar Lier Els Dalemans

16 november 2019

18u36 0 Lier Ook de Sint denkt aan het klimaat. De goedheilig man kiest, ondanks zijn drukke agenda, duidelijk zo veel mogelijk voor ecologische vervoersmiddelen. Zo kwamen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zaterdag in Lier aan met de boot.

“Onze bezoekers kregen de hulp van de Moedige Bootvissers, en werden verwelkomd door duizenden kinderen en hun ouders. Zij stonden te wachten op het Felix Timmermansplein, De Hoge Brug en op de Werf”, zegt jeugdschepen Rik Verwaest (N-VA).

“Na de plechtige verwelkoming trok het gezelschap in stoet naar het stadhuis. Daar kregen alle kinderen een verrassingszakje gevuld met cadeautjes en lekkers. De meer dan 1.000 voorziene zakjes vlogen in een mum van tijd de deur uit.”

Maar Sinterklaas had nóg een bezoek op de agenda staan. Hij spoorde zaterdag ook naar Puurs-Sint-Amands, waar hij in het treinstation opnieuw werd verwelkomd door een grote groep kinderen. In feestelijke optocht, begeleid door de nodige muziek, trok de goedheilig man naar CC Binder. Ook daar deelde Sinterklaas weer cadeautjes uit aan alle brave kinderen.