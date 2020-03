Ook Lierse groentemarkt ontsnapt niet aan coronamaatregelen: van twee kramen naar één Kristof De Cnodder

23 maart 2020

16u37 0 Lier De kleine groentemarkt die elke maandag, woensdag en vrijdag plaats vindt op het Paradeplein van de Lierse Dungelhoeffsite ontkomt niet aan de van hogerhand opgelegde coronamaatregelen. Minstens tot 5 april mag er op marktdagen slechts één kraam staan in plaats van de gebruikelijke twee…

Eén kraam is een ambulante handelszaak. Vanaf twee kramen zou je kunnen spreken van een markt. En dus zag het Lierse stadsbestuur geen andere optie dan de groentemarkt aan de Dungelhoeff aan banden te leggen. “Het is een beetje een grijze zone”, geeft burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) toe. “Maar we kozen voor duidelijkheid en besloten om in de komende weken telkens slechts één in plaats van de gebruikelijke twee kramen toe te laten, dit in een beurtrol. Het uitbaten van één afzonderlijke kraam met voedingswaren is niet strijdig met de huidige reglementering. Er zijn trouwens ook nog andere plaatsen op ons grondgebied waar ambulante voedselhandelaars op een vaste dag hun waren mogen verkopen.”

Vandaag ging de nieuwe regeling officieel in voege. Wie op het Paradeplein groenten wil komen kopen, kan er elke maandag, woensdag en vrijdag terecht tussen 8 en 12 uur.