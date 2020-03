Ook Lier applaudisseert mee voor de zorgsector Kristof De Cnodder

19 maart 2020

21u24 0 Lier Voor de tweede avond op een rij werd op tal van plaatsen in Vlaanderen geapplaudisseerd voor de mensen uit de zorgsector en alle anderen die op één of andere manier helpen in de strijd tegen het coronavirus. Ook in de Lierse wijk Het Looks lieten om 20 uur verschillende mensen hun appreciatie blijken.

Zeggen dat de mensen in Het Looks massaal in hun deurgat kwamen staan, zou wat overdreven zijn, maar hier en daar lieten een paar buurtbewoners toch luid handgeklap horen. Ook op andere plaatsen in de Pallieterstad werd meegedaan. Sommige Lierenaars maakten zelfs lawaai met potten en pannen, terwijl anderen “You’ll Never Walk Alone” zongen. Vrijdag wordt er opnieuw geapplaudisseerd voor de ‘coronahelden’.