Ook feestzaal Hof van Nazareth pakt nu uit met zomerbar: “Prachtige tuin moet grote troef worden” Kristof De Cnodder

08 juli 2020

12u25 0 Lier Onder de noemer Verlof op ’t Hof opent dit weekend een nieuwe zomerbar in de tuin van de bekende Lierse feestzaal Hof van Nazareth. Door de coronacrisis werden er in de voorbije maanden veel feesten geannuleerd en uitbater Philippe Lafortune ging daarom op zoek naar een alternatieve bron van inkomsten. “Mensen zullen tot rust kunnen komen in onze mooie tuin en ook de kinderen gaan zich hier niet vervelen.”

Twee maanden geleden vertelde Philippe Lafortune aan HLN over de moeilijkheden waarmee feestzaaluitbaters in volle coronaperiode werden geconfronteerd. Toen was het Hof van Nazareth net begonnen met het aanbieden van afhaalmaaltijden, maar sinds de restaurants opnieuw open zijn kende die formule een serieuze terugval. Daarom pakt Lafortune nu uit met een volgende nieuwigheid: zomerbar Verlof op ’t Hof.

Flamingo’s

“Onze tuin vormt sowieso een prachtig kader en dat willen we nu uitspelen als grote troef”, vertelt Philippe Lafortune. “Mensen zijn welkom om bij ons rustig te genieten van het groen. Ze kunnen hier iets drinken of eten bestellen aan de twee foodtrucks die ik buiten heb geplaatst. Ook de kinderen zullen aan hun trekken komen. We hebben wat spelletjes voorzien en op één van onze drie vijvers zullen ze plastic eendjes kunnen vissen zoals op de kermis. Verder kunnen ze eens gaan kijken naar de echte flamingo’s die wij hier al jaar en dag hebben zitten.”

Afgelopen weekend was er een kleine try-out voor familieleden en vrienden van de patron en dit weekend opent Verlof op ’t Hof officieel de deuren. Ook in het verlengde weekend van 17 tot 21 juli stelt het Hof van Nazareth (in de Nazaretdreef) zijn tuin open. “Na die twee weekends gaan we alles evalueren. Mogelijk komt er in augustus nog een vervolg”, gaat Philippe Lafortune verder. “Daarover zullen we dan communiceren via Facebook en onze website. Overigens zullen we in de zomerbar maximum vijftig personen tegelijk ontvangen. Een plaats reserveren is niet verplicht, maar het is wel handig. Dan kunnen we op voorhand een bubbel op maat van de groep inrichten.”

Eerste feest

Vanaf september hoopt Lafortune zich opnieuw volop op zijn core business te kunnen richten: het verzorgen van (trouw)feesten. “We hadden op een gegeven moment een lawine aan afzeggingen door corona, maar inmiddels is de situatie verbeterd en kwamen er nieuwe boekingen binnen. Onze agenda voor september en oktober zit intussen alweer aardig vol. Afgelopen weekend hadden we zelfs al een eerste feest sinds de start van de lockdown. Dat is prima verlopen, wat ons toch moed heeft gegeven voor de toekomst.”