Ook cultuurcafé La Cantina heeft nu eigen zomerbar: “Wilden nog eens iets speciaals doen op deze locatie” Kristof De Cnodder

13 juli 2020

16u29 0 Lier Ook het Lierse cultuurcentrum De Mol heeft nu zijn eigen zomerbar. Vanaf woensdag 15 juli pakt cultuurcafé La Cantina uit met een gloednieuw zomers concept. “We willen het vakantiegevoel naar Lier brengen”, zeggen uitbaters Billie Bulent (40) en Aline Lont (32).

Billie Bulent en Aline Lont staan al negen jaar in de cafetaria van cultureel centrum De Mol. Omdat de cultuurprogrammatie in de zomermaanden stil ligt, is La Cantina normaal ook gesloten in die periode, maar nu is dat anders. Tussen 15 juli en 30 september is er deze keer een zomerbar in en aan De Mol.

“Andere jaren staan we in de zomer met een kraam op de Antwerpse beachclub Bocadero, maar daar hadden we het stilaan gezien”, vertellen Billie Bulent en Aline Lont. “Zo ontstond het idee om deze keer in Lier te blijven. Onze concessieovereenkomst met de stad loopt over enkele maanden af, dus het zou kunnen dat ons avontuur in De Mol er binnenkort op zit. In dat opzicht wilden we op onze vaste stek nu nog eens iets echt speciaals doen.”

Jazzoptredens geschrapt

In de voorbije weken investeerden Billie en Aline tijd, energie en geld in een zuiderse inrichting voor La Cantina. Nu woensdag zwaait de nieuwe zomerbar de deuren open. Eén van de blikvangers wordt een oud VW-busje dat werd omgebouwd tot cocktailbar. In de rest van de bar zijn veel hout en (exotische) planten te zien. Voor de kinderen is er een gezellig speelhoekje. En de hongerigen kunnen genieten van tapa’s en ambachtelijke pizza’s.

“We willen een ontspannen vakantiegevoel creëren”, gaan de zaakvoerders verder. “Overigens hebben we de buitendecoratie verder doorgetrokken naar binnen. Zelfs als het eens wat minder weer zou worden, kan je dus probleemloos bij ons terecht. Tussendoor zullen we ook verschillende socio-culturele activiteiten organiseren, denk maar aan een filmontbijt of kinderyoga. Wat we jammer genoeg van onze kalender moesten schrappen, zijn enkele jazzoptredens met lokale bands. In het kader van de coronacrisis zag het stadsbestuur dat niet zitten, kwestie van geen al te grote groepen mensen bijeen te krijgen. Jammer, maar we snappen het wel. We zijn al lang blij dat we groen licht kregen voor de zomerbar op zich. Ondertussen liggen wij al stil van half maart, dus het kriebelt om er weer in te vliegen.”

www.lacantinacultuurcafe.be