Ook bekend restaurant Goudt biedt sinds kort afhaalmenu aan: “Moet ongeveer volstaan om vaste kosten te dekken in coronatijd” Kristof De Cnodder

23 april 2020

17u48 0 Lier Het bekende restaurant Goudt uit Lier (12 op 20 in de Gault&Millau gids) is op de afhaaltrein gesprongen. “Op deze manier proberen we ten minste onze vaste kosten te dekken tijdens de coronacrisis”, zegt eigenaar/chef-kok Frank Goudt.

Meteen na de start van de corona-lockdown begonnen verschillende Lierse horecazaken met het aanbieden van afhaalgerechten. Bij Goudt wachtte men wat langer af, maar intussen heeft men er eveneens een take-away menu (op donderdag, vrijdag en zaterdag).

“Aanvankelijk hoopten we nog dat de lockdown niet zo lang zou duren, maar toen duidelijk werd dat het iets van lange adem werd, zijn we ook beginnen inzetten op afhaal”, vertelt Frank Goudt, die samen met vrouw Svenja zijn restaurant runt. “In het begin was het even aanpassen, want het vergt een hele andere organisatie en een strakkere timing. Na een korte inloopperiode lijken de klanten ons gelukkig opnieuw te vinden. De omzet is weliswaar een stuk kleiner dan in normale omstandigheden – we missen de drankverkoop – maar het zou ongeveer moeten volstaan om onze vaste kosten te dekken.”

Frank Goudt is er trouwens van overtuigd dat zijn zaak de huidige crisis zal overleven. “In de afgelopen drie jaar hebben we wat kunnen sparen. Er is dus een kleine buffer. Bovendien hebben we het voordeel dat we eigenaar zijn van ons gebouw. We worstelen ons er wel door. Hopelijk kunnen we snel opnieuw mensen ontvangen bij ons aan tafel. Het gemoedelijke contact met de klanten missen we wel.”

Meer info en bestellen via www.goudt.be