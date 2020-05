Onverbeterlijke fietsendief die na vrijlating meteen herviel krijgt laatste kans Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

14u30 0 Lier Kristof S. uit Lier heeft van de rechter in Mechelen een allerlaatste kans gekregen. De man stond veertien dagen geleden terecht voor vijftien diefstallen. Meestal ging hij ervandoor met fietsen of de batterijen ervan. Hij kreeg een straf met probatie-uitstel.

De Lierenaar werd in september 2019 voor het eerst opgepakt. Hij kon toen al gelinkt worden aan drie fietsdiefstallen in de directe omgeving rond zijn eigen appartement in de buurt van het Heilig Hartziekenhuis. S. werd opgepakt, gaf de feiten meteen toen en verklaarde dat hij handelde uit pure geldnood. De man kreeg een kans en werd door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden.

Alleen duurde het niet lang voordat hij opnieuw in het vizier van de politie kwam. “Sinds zijn vrijlating pleegde hij nog een hele reeks anderen diefstallen”, klonk het in de vordering van het parket twee weken geleden. Omdat hij niet aan zijn proefstuk toe was, zo werd hij al twee keer veroordeeld tot het uitvoeren van werkstraffen voor gelijkaardige feiten, eiste het parket een effectieve celstraf van twee jaar.

De verdediging betwistte de feiten niet. “Het was uit pure geldnood. Zelf verklaarde hij bijna niets over te houden van zijn leefloon. Met het geld dat hij kreeg van de gestolen fietsen, ging hij dan eten kopen”, vertelde zijn advocate Sylke Vankeerberghen. De rechtbank hield rekening met zijn penibele situatie en gaf de man een allerlaatste kans. Zo werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel.

Aan een van de slachtoffers werd een schadevergoeding toegekend van ongeveer 2.500 euro.