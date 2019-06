Online ticketsysteem Liers Cultuurcentrum doorstaat vuurproef Kristof De Cnodder

11 juni 2019

20u39 0

Het nieuwe (online) ticketsysteem dat het Liers Cultuurcentrum in gebruik nam heeft zijn vuurdoop goed doorstaan. Op Pinkstermaandag startte de ticketverkoop voor het cultuurseizoen 2019-2020 en volgens bevoegd schepen Ivo Andries (Open VLD) verliep dat zonder noemenswaardige problemen.

“Op de eerste dag werden er iets meer dan 10 000 tickets verkocht. Meer dan driekwart van de bestellingen gebeurde online en dat ging bijzonder vlot”, vertelt Andries. “Veel mensen lieten via Facebook weten dat ze heel tevreden waren over het gebruiksvriendelijke systeem. Het was de investering dus zeker waard.”

“Vorig jaar brachten we op de openingsdag van de verkoop iets meer kaartjes aan de man, maar 10 000 is en blijft een mooi cijfer”, zegt Dieter Sermeus, directeur van het Liers Cultuurcentrum. “De tendens is al een paar jaar dat we in de loop van het seizoen meer tickets verkopen en iets minder bij de start van de verkoop.”

De theatervoorstellingen Locke (van Compagnie Cecilia) en Rain Anyway (van Cinema Malfait en Circus Ronaldo) zijn al uitverkocht. Ook Kommil Foo en Bart Cannaerts blijken erg in trek, maar voor hun optredens is nog plek beschikbaar in de zaal. Vanaf 17 juni start de vrije verkoop. Tot die datum kunnen enkel mensen met een Uitpas Lier plaatsen reserveren.