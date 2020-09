Onbekende maakt zonder toestemming fietsstraat van Galgeveld: “Dit mag natuurlijk niet zomaar” Kristof De Cnodder

03 september 2020

18u51 0 Lier Een onbekende heeft de Lierse straat Galgeveld op eigen houtje willen inrichten als fietsstraat. De persoon in kwestie plaatste valse verkeersborden en bracht markeringen aan op de weg. “Uiteraard mag dat niet zomaar”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

Bij de stad Lier stelde men eerder deze week vast dat iemand zonder toestemming de straat Galgeveld heeft willen inrichten als fietsstraat. In een fietsstraat mogen auto’s fietsers niet inhalen en geldt een snelheidsbeperking tot dertig kilometer per uur.

“Op zich staan wij achter het concept fietsstraat, maar het kan natuurlijk niet dat burgers op eigen initiatief fietsstraten gaan creëren”, stelt bevoegd schepen Wollants. “Mensen kunnen het stadsbestuur vragen om op een bepaalde locatie een fietsstraat te voorzien en dan zullen we bekijken of dat haalbaar is, maar in dit geval is er geen aanvraag gebeurd. Een tijdje geleden schilderde iemand in Galgeveld ook al een namaak fietssuggestiestrook op het wegdek. Toen liep de verf trouwens helemaal uit.” Wollants benadrukt dat dit soort nepsignalisatie steeds zal worden verwijderd door de stadsdiensten.