Omwonenden naar Raad van State in dossier Withof Kristof De Cnodder

18 september 2019

De Raad voor Vergunningsbetwistingen ziet geen graten in de bouwvergunning die eind 2017 werd afgeleverd voor het sociale woningproject Withof in Koningshooikt. De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) wil aan de Sander de Vosstraat 26 sociale appartementen met ondergrondse parkeergarage bouwen. Toch kan er nog niet meteen worden gestart met de bouwwerken, want de juridische procedure krijgt een vervolg bij de Raad van State.

LMH heeft al jarenlang bouwplannen op de Withof site in Koningshooikt. Enkele buren leggen zich echter voor het project en vochten de bouwvergunning aan. Recent werd er een volgende stap gezet in de procedureslag. Zo kreeg LMH van de Raad voor Vergunningsbetwistingen gelijk.

“Toch kunnen we ook nu nog niet beginnen bouwen”, zegt directeur Marc Vanden Eynde van LMH. “De advocaat van onze tegenpartij heeft ons namelijk al laten weten dat men bij de Raad van State cassatieberoep zal aantekenen.” De verwachting is dat het een maand of acht zal duren vooraleer er een nieuwe uitspraak is.

Intussen werd het archeologisch vooronderzoek op het vroegere domein Withof afgerond. Dat onderzoek viel buiten de bouwvergunning en kon zo al gebeuren. Er kwamen geen zaken met een grote archeologische waarde naar boven.