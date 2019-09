OCMW vangt 1,7 miljoen voor 50 hectare bos Vlaams Agentschap Natuur en Bos gaat bossen kopen en beheren Kristof De Cnodder

25 september 2019

11u45 2

Het OCMW van Lier gaat 50 hectare bos verkopen aan het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB). Volgens burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) is het een win-winsituatie: “De stukken bos in kwestie komen in goede handen terecht en de stadskas vaart er wel bij.” ANB wil maar liefst 1,7 miljoen euro op tafel leggen voor de percelen in kwestie.

Het Lierse OCMW heeft momenteel nog zo’n 120 hectare bos in zijn bezit. Een deel van die bossen kwam via erfenissen in handen van het OCMW. In de loop van vorig jaar klopte ANB in Lier aan met de vraag of men 50 hectare bos tegen 1,7 miljoen kon overnemen. De Lierse Raad voor Maatschappelijk Welzijn stemde nu in met dat voorstel. Weldra zal de verkoop worden geofficialiseerd.

“ANB was erg geïnteresseerd omdat men zo veel mogelijk aaneengesloten bossen in beheer wil krijgen. Met de aankoop van de stukken bos in kwestie past de puzzel van ANB weer wat beter”, legt burgemeester Frank Boogaerts uit. “ANB heeft natuurlijk veel expertise in bosbeheer en dus zijn we zeker dat de stukken groen in goede handen terecht komen. Bovendien liggen de 49 percelen die we verkopen allemaal buiten de Lierse stadsgrenzen, wat het onderhoud voor onze eigen groendienst nogal tijdrovend maakte. Onze mensen moesten immers soms aanzienlijke verplaatsingen maken. Dat valt in de toekomst weg. Mooi meegenomen is dat de stad een aardig bedrag zal over houden aan de deal.”

