Obus aangetroffen bij werkzaamheden TVDZM

09 januari 2020

19u00 0

Bij werkzaamheden in de Eikenboslaan in Koningshooikt (Lier) is vanmiddag een obus gevonden. Meteen na de ontdekking werd de politie erbij gehaald. Zij kwamen ter plaatse en brachten ontmijningsdienst DOVO van het Belgische leger op de hoogte. Zij bekeken of de obus ter plaatse moest worden vernietigd of kon worden meegenomen naar de kazerne om deze op een later tijdstip te vernietigen. “Er was geen gevaar voor de omgeving. Een evacuatie was niet nodig”, zei politiewoordvoerster Magalie Derboven.