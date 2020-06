Nu toch tapvergunning voor café ‘t Zwart Schaap Kristof De Cnodder

25 juni 2020

11u21 0 Lier Café ’t Zwart Schaap, op het Lierse Zimmerplein, mag nu toch de deuren heropenen. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) besloot begin deze week een tapvergunning toe te kennen.

’t Zwart Schaap kon na afloop van de horecalockdown er in niet meteen in vliegen, omdat gebleken was dat op administratief vlak niet alles in orde was. Inmiddels brachten de uitbaters alle formaliteiten in orde en kregen ze van de stad groen licht. ’t Zwart Schaap is een vrij nieuwe zaak, die de plaats innam van cocktailbar Collin’s. Op vrijdag 13 maart was de bruine kroeg al een paar uren open, maar die zelfde avond ging de horeca om middernacht in lockdown.