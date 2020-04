Nu ook vijfjaarlijkse reuzenommegang geschrapt door coronacrisis: “Voorbereidingstijd werd te kort” Evenement wordt verplaatst naar najaar 2021 Kristof De Cnodder

01 april 2020

15u09 1 Lier Nadat eerder het EK-Fandorp en de DuckRace door de coronacrisis uit de Lierse evenementenagenda werden geschrapt , gebeurde woensdag hetzelfde met de vijfjaarlijkse reuzenommegang. Opmerkelijk: de ommegang was pas voor begin oktober gepland. “We zouden te weinig voorbereidingstijd hebben gehad”, stelt organisator Luk Ceulemans.

De Lierse reuzenommegang zou pas over een half jaar uitgaan, maar de organisatoren (vzw Gezellen van ’t Groot Volk) beslisten in samenspraak met de stad Lier om er nu al een streep onder te trekken. “Op 16 maart verklaarde viroloog Marc Van Ranst dat we mogelijk nog maanden zullen moeten rekening houden met de genomen coronamaatregelen”, zegt Luk Ceulemans van het organisatiecomité. “We zullen ook niet van de ene dag op de andere zomaar alle remmen los kunnen gooien. Het zette ons aan het denken. Hoe gaat de situatie in het najaar eruitzien? Gaan we dan al veel toeschouwers mogen ontvangen? En indien ja: is het ethisch wel gepast om na zo’n moeilijke periode volop feest te vieren?”

Maanden voorbereiding nodig

Ceulemans ziet overigens nog een ander – en zelfs een groter – struikelblok. “Voor de ommegang werken we samen met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en met verschillende lokale toneelgezelschappen. We hebben maanden van voorbereiding en repetities nodig, waarbij tientallen mensen zijn betrokken. Een kwalitatieve uitwerking van de ommegang kan in de gegeven omstandigheden niet gegarandeerd worden. We wachten liever een jaar dan te gaan voor een ‘ommegang light’.”

Ten slotte speelde ook het financiële aspect mee. “Nu grote onkosten maken hield het risico in op een fikse kater”, besluit Luk Ceulemans. “We sparen onze centen dan maar op voor 2021. Dan wagen we een nieuwe poging. Een exacte datum ligt nog niet vast. We mikken op het weekend van 9 en 10 oktober – een week voor de Sint-Gummarusprocessie – maar dat moet nog verder worden uitgewerkt.”