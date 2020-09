Nu ook sportieve happening Fietselieren geschrapt omwille van coronadreiging Kristof De Cnodder

10 september 2020

14u14 0 Lier De 28ste editie van de recreatieve fietstocht Fietselieren, normaal voorzien op zondag 20 september, is afgelast. De organisatie besloot het sportieve gebeuren zelf af te blazen omwille van de coronatoestand.

Er werden in de voorbije maanden al heel wat activiteiten geschrapt van de Lierse kalender en Fietselieren mag nu in dat rijtje worden gezet. “Het Lierse stadsbestuur had groen licht gegeven, maar na een laatste risicoanalyse beslisten we zelf alsnog om het evenement niet te laten doorgaan”, verklaart de organisatie.

De organisatoren hadden al fietstochten van dertig en vijftig kilometer in en rond Lier uitgestippeld. Dat werk is echter niet helemaal verloren. De mensen achter Fietselieren stellen beide routes gratis ter beschikking voor wie op eigen houtje eens een ritje wil doen op een dag naar keuze. De twee routes zijn te downloaden via www.fietselieren.be.

Wie één van de tochten gaat afleggen en onderweg foto’s maakt en opstuurt naar info@fietselieren.be kan zelfs een prijs winnen. Het organisatiecomité beloont de inzender van het leukste plaatje met een pannenkoekenfeestje voor tien personen. Foto’s dienen uiterlijk op 30 september worden ingezonden.