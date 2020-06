Nu ook orgelconcerten afgeblazen omwille van corona Kristof De Cnodder

01 juni 2020

13u34 0 Lier De 48ste orgelcyclus van orgelcomité Sint-Gummarus uit Lier is afgelast. De orgelconcertenreeks stond normaal in september op het programma, maar de organisatoren besloten nu alles af te blazen omwille van de coronacrisis.

Het lijkt dan wel de goede kant uit te gaan met de strijd tegen covid-19, maar we zijn er nog niet helemaal. Dat heeft dus ook gevolgen voor de orgelcyclus van vzw Sint-Gummarus. “Momenteel is er geen enkele zekerheid over wanneer er weer culturele evenementen kunnen worden georganiseerd”, klinkt het bij het orgelcomité. “Vermits de organisatie van onze concertreeks enige voorbereidingstijd vergt en we geen enkel gezondheidsrisico willen nemen, besloten we de orgelcyclus van 2020 af te gelasten. We hopen de orgelliefhebbers opnieuw te kunnen begroeten in de Sint-Gummaruskerk op 9, 16 en 23 september 2021. De muziek van Bach en zijn tijdgenoten zal dan centraal staan.”