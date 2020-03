Nu ook geval van Corona in Lier Kristof De Cnodder

05 maart 2020

21u00 178 Lier Ook in Lier is nu een eerste patiënt opgedoken die is besmet met het coronavirus. De persoon in kwestie was tijdens de krokusvakantie op reis geweest naar Italië.

De patiënt meldde zich woensdagavond aan in het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Onderzoek wees uit dat betrokkene effectief besmet was met covid-19. De patiënt verkeert al bij al in een goede algemene toestand en mocht na het onderzoek naar huis om in isolatie verder verzorgd te worden. De federale overheidsdienst Volksgezondheid werd ook op de hoogte gebracht. Volksgezondheid zorgt voor de verdere opvolging van de situatie. Het Heilig-Hartziekenhuis beklemtoont dat de besmette persoon op de dienst spoedgevallen niet in contact is gekomen met andere patiënten.

Sinds dit weekend werden er in Lier zowat twintig mensen getest op corona. Tot nu toe werd er dus nog maar één effectieve besmetting vastgesteld.