Nu ook geen Pallieterjogging en Boho Wine Fest door coronacrisis Kristof De Cnodder

23 april 2020

12u35 0 Lier In het kader van de coronacrisis werden opnieuw twee bekende Lierse evenementen van de kalender geschrapt. Zowel de organisatoren van de Pallieterjogging als die van het Boho Wine Fest besloten zelf een jaartje over te slaan.

Begin juni stond eigenlijk de 36ste Pallieterjogging op het programma in en rond het Netestadion. Het organisatiecomité kwam echter tot de conclusie dat het niet verstandig zou zijn om in de gegeven omstandigheden meer dan duizend lopers samen te brengen, als het dan al zou mogen van de overheid. Op 5 juni 2021 volgt in principe een nieuwe poging.

Ook de mensen achter het Boho Wine Fest (tijdens het laatste weekend van augustus in het Stadspark) besloten de derde editie te annuleren. “De algemene gezondheid primeert”, aldus de organisatoren van het wijn- en eetfestival. In 2021 komt er normaal wel een derde Boho Wine Fest.

