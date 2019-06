NRG Fitness kan opnieuw openen TVDZM

22 juni 2019

19u40 1 Lier De NRG Fitness langs de Aarschotsesteenweg in Lier kon opnieuw openen. Sinds 14 juni moest de fitness zijn gebouw noodgedwongen sluiten voor instortingsgevaar.

De hevige regenval op donderdagvond 13 juni creëerde toen een gat van ruim een meter diameter in het platte dak ter hoogte van de kleedkamer voor mannen. Brandweer, politie en de Lierse burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) besloten korte tijd later om de fitness te sluiten en een perimeter in te stellen omwille van instortingsgevaar. Een dag na het incident nam de fitness al contact op dakwerkers en aannemers. “We willen zo snel mogelijk terug openen”, klonk het toen bij de fitness. Nu maandag zal het zijn deuren opnieuw openen. “De experts, de brandweer en de burgmeester hebben alledrie hun goedkeuring gegeven om te heropenen”, meldt de fitnessclub nu op Facebook. “Iedereen is nu terug welkom. Ook de groepslessen worden opnieuw opgestart. We bedanken iedereen voor het geduld, de flexibiliteit en het begrip.”