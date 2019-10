Novemberfoor pakt voor eerst uit met ‘prikkelarm moment’ Kristof De Cnodder

14 oktober 2019

15u03 0

Tijdens de Lierse Novemberfoor zal dit jaar voor het eerst een ‘prikkelarm moment’ worden voorzien. Dit om bezoekers die van rust houden en personen met autisme ook de kans te geven om te genieten van de kermis. Nog een nieuwigheid is de ‘Ladies Night’.

De jaarlijkse Novemberfoor komt weer dichterbij. Vanmiddag werd het programma voorgesteld. Opvallend is dat er op maandag 4 november een prikkelarm moment wordt ingelast. Tussen 17 en 19 uur gaan de flitslichten en de microfoons uit en wordt de muziek wat zachter gezet. Het was gemeenteraadslid Freddy Callaerts (van oppositiepartij Sp.a) die het idee onlangs lanceerde. Personen met autisme dreigen op een kermis al snel ‘overprikkeld’ te geraken en Callaerts vond dat deze mensen op hun manier ook van de foor moeten kunnen genieten. Er werd een meerderheid gevonden voor Callaerts’ voorstel en het foorcomité wou er in mee gaan.

“Een andere nieuwigheid is de Ladies Night, op vrijdag 8 november”, zegt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “Tussen 19 en 22 uur worden er dan goodiebags met waardebonnen uitgedeeld aan het stadhuis op de Grote Markt. Voor het overige houden we in grote lijnen vast aan het beproefde recept. We verwachten 64 kramen op het marktplein, het Zimmerplein en de Gasthuisvest. We vonden een mooie mix tussen kleinere en grote attracties.”

De Novemberfoor opent op donderdag 31 oktober, vanaf 14 uur. Om 21 uur is er een (stil) vuurwerkspektakel. Op woensdag 6 en 13 november zijn er de gebruikelijke kortingsdagen. Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas langs. Op zondag 16 november wordt de kermis afgesloten met de traditionele beertjesworp (vanaf 18.15 uur).