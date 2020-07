Nieuwe zomerbar The Summertree denkt ook aan de allerkeinsten Kristof De Cnodder

00u52 0 Lier Aan de Mechelsesteenweg in Lier kan u sinds kort terecht in een gloednieuwe zomerbar. The Summertree mikt wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken en zet daarom speciaal in op kindvriendelijkheid.

Evenementenlocatie The Tree (waar vroeger discotheek Illusion was gevestigd) heeft er een zomers broertje bij: The Summertree. Zaakvoerder Johnny Crijns plaatste een buitentoog en creëerde een gezellig plaatsje om klanten in open lucht te ontvangen.

“Onze feestzaal was eigenlijk quasi heel de zomer volgeboekt, maar door de coronacrisis werden de meeste feesten geschrapt. Daarop ging ik op zoek naar een andere inkomstenbron en dat werd dus een zomerbar”, legt Johnny Crijns uit. “Twee weken geleden ging The Summertree van start en de mensen zullen hier tot eind augustus terecht kunnen.”

Springkasteel

The Summertree gaat er prat op erg kindvriendelijk te zijn, met onder andere een zandbak en een springkasteel. Op zaterdag worden er tussen 14 en 16 uur ook gratis pannenkoeken geserveerd voor de allerkleinsten. “Op zondagochtend kan je bij ons dan weer met het gezin of vrienden komen ontbijten”, geeft Johnny Crijns nog mee. “Verder zijn er steeds allerhande hapjes en tapas te verkrijgen.”

The Summertree is bij droog weer elke dag open (op zondag vanaf 10 uur, op andere dagen vanaf 14 uur).