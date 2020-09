Nieuwe wending in procedureslag: eigenaar restaurant ‘t Hoeveke richt zich tot provincie met dossier heropbouw Kristof De Cnodder

15 september 2020

17u37 0 Lier De eigenaar van het Lierse restaurant ‘t Hoeveke probeert bij de provincie groen licht te krijgen voor de afbraak en heropbouw van zijn zaak aan de Hoogveldweg. In mei 2018 reed een truck ‘t Hoeveke tijdens de sluitingsuren binnen en richtte daarbij grote schade aan. Nadien volgde een lange procedureslag om de geplande heropbouw vergund te krijgen. Die procedure zit dus nu bij de provincie.

Momenteel ligt er een plan op tafel waarbij het huidige gebouw van ’t Hoeveke helemaal wordt gesloopt. De nieuwbouw die in de plaats moet komen, is wel enkele meters dichter bij de Lierse ring voorzien. “Met de actuele bouwplannen op zich kan het stadsbestuur leven”, stelt schepen van Stadsontwikkeling Walter Grootaers (Open VLD). “Grootste probleem dat zich nu nog stelt, is het feit dat er slechts ruimte is voor een beperkt aantal parkeerplaatsen aan ’t Hoeveke. Dat is zo bepaald volgens een decennia oud Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).”

De eigenaar van ’t Hoeveke hoopt bij de provincie nu een aanpassing van het bestaande PRUP te bekomen. “Indien de provincie groen licht geeft voor een ruimere parking, kan ook de stad akkoord gaan met het project”, besluit schepen Grootaers. De verwachting is dat er binnen dit en enkele weken een beslissing valt in dit dossier. Tot nader order is en blijft ’t Hoeveke nog steeds gesloten.