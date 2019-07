Nieuwe voorzitster Nadja Van Mechelen wil JCI Lier bekender maken bij grote publiek Kristof De Cnodder

08 juli 2019

Junior Chamber International (JCI) Lier heeft met Nadja Van Mechelen (30) een nieuwe voorzitster. JCI is een non-profitorganisatie die jonge ondernemers groepeert, hen opleidingen aanbiedt en advies geeft. Van Mechelen neemt de fakkel over van Steven Pauwels (39).

“Mijn doel is JCI wat bekender te maken bij het grote publiek”, zegt Nadja Van Mechelen, die beroepshalve office manager is bij de firma Flanders@Work. Momenteel telt JCI Lier een dertigtal leden, maar dat aantal wil de kersverse voorzitster dus graag opkrikken. Intussen werkt het bestuur achter de schermen ook al aan een feestprogramma voor de vijftigste verjaardag van JCI Lier. Die zal in 2021 worden gevierd. Meer info op www.jcilier.be