Nieuwe verkeerssituatie voor kruispunt aan spoorwegtunnel Kristof De Cnodder

06 september 2019

20u01 0

Het verkeer op het kruispunt van het Leopoldplein, de Antwerpsestraat, de Baron Opsomerlaan en de Van Boeckellaan in Lier wordt vanaf maandag 16 september anders georganiseerd. Het Lierse stadsbestuur wil het kruispunt zo veiliger maken en het verkeer vlotter laten verlopen.

Tot eind 2017 was het kruispunt in kwestie in handen van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Sindsdien kreeg de stad Lier de verantwoordelijkheid over het kruispunt. De stad wil de verkeerssituatie nu herbekijken.

Voortaan zal verkeer vanuit de Antwerpsestraat naar links kunnen afslaan richting Baron Opsomerlaan. Verkeer dat uit de tunnel onder de spoorweg komt, zal dan weer linksaf mogen richting Van Boeckellaan. Beide bewegingen zijn nu nog verboden. Verder wordt de verkeerslichtenregeling aangepast, zodat er geen conflict meer is tussen de stroom overstekende fietsers en voetgangers en het gemotoriseerde verkeer. Er komt ook een aparte regeling in de spits- en daluren.

Begin november zal het stadsbestuur de aanpassingen evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.