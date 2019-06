Nieuwe uitbating moet leescafé fris elan geven Kristof De Cnodder

12 juni 2019

Het leescafé van de Lierse stadsbibliotheek de Fé maakt een doorstart. De vzw Werkmmaat neemt voortaan de uitbating voor haar rekening. Groot voordeel is dat de openingsuren veel ruimer worden dan de laatste maanden het geval was.

Al sinds 2001 kunnen bezoekers van de Lierse bib tijdens het lezen gezellig iets drinken in het bijhorende leescafé de Colibrant. De jongste tijd stond de werking van het café echter op een laag pitje. De uitbating werd verzorgd door vrijwilligers en omdat er nog slechts een beperkte bezetting over bleef, was het café niet vaak meer open.

“Uit een tevredenheidsonderzoek dat in 2018 werd gevoerd bij de gebruikers van de bib bleek dat er vraag was naar een uitbreiding van de openingsuren van het leescafé”, vertelt bevoegd schepen Ivo Andries (Open VLD). “Daarop besloot het stadsbestuur een externe partner onder de arm te nemen voor de uitbating.”

Die partner werd Werkmmaat. Deze vzw begeleidt laaggeschoolde en langdurig werklozen hulp bij hun zoektocht naar een job. “Wij zorgen voor twee vaste personeelsleden die het leescafé zullen open houden. Voor die mensen kan dat een opstapje worden naar een functie in het reguliere arbeidscircuit”, legt Erwin Lauriks van Werkmmaat uit. De personen die door Werkmmaat worden gestuurd krijgen een verloning vanuit de stad.

Los daarvan zullen er ook nog verschillende vrijwilligers worden ingezet. Die komen dan weer via de vzw Mondiale Werken. De Lierse Oxfam Wereldwinkel levert de meeste hapjes en drankjes (mét Fair Trade label). Beschutte werkplaats Mivas/Goed Gevoel wordt leverancier van de soep.

“We zijn blij dat we het leescafé door deze mooie samenwerking een nieuw elan kunnen geven, want het draagt bij tot de charme van onze bibliotheek”, besluit Ivo Andries. Het leescafé is vanaf nu elke werkdag open tussen 10 en 20 uur en op zaterdag tussen 10 en 15 uur. Zondag is de sluitingsdag.