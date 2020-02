Nieuwe toeristische attractie in Lier: “City Foot Golf is ideaal voor teambuilding” Kristof De Cnodder

07 februari 2020

19u07 0 Lier Lier heeft er een toeristische attractie bij. Vanaf nu kan je in de Pallieterstad ook terecht voor een potje City Foot Golf. Het gaat om een variant van het City Golf spel dat je al meer dan tien jaar kan spelen in Lier. Grote verschil: in plaats van golfballen moet je bij Foot Golf in zo weinig mogelijk pogingen een voetbal in een hole proberen te mikken.

“City Golf is na al die jaren nog altijd een groot succes en daar blijven we volop op inzetten”, vertelt Vincent Hellemans van de firma die het concept intussen op de markt bracht in tal van Vlaamse steden. “Maar af en toe moet je eens met iets nieuws op de proppen komen en dus bedachten we een tijdje geleden een variant met voetballen. Concreet nemen we geïnteresseerde groepen in Lier op sleeptouw naar zes verschillende locaties. Daar moeten ze een voetbal in of tegen een ‘target’ proberen te mikken. City Foot Golf speel je in teamverband. Zo zijn er bijvoorbeeld haltes waarbij één speler de bal moet voorzetten en zijn ploegmaat moet proberen af te werken.”

“Net als het reeds bekende City Golf is City Foot Golf een originele manier om de stad te verkennen”, gaat Vincent Hellemans verder. “Ook voor teambuilding is het ideaal. We werken overigens met lederen én mousse ballen. Die laatste soort gebruiken we in buurten waar er veel ‘breekbare’ objecten zijn.” Een sessie City Foot Golf duurt bij benadering twee uur en kost twintig euro per man. Groepen van acht tot 48 personen kunnen inschrijven via info@city-golf.be