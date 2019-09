Nieuwe gym- en danszaal helemaal klaar voor de dienst Kristof De Cnodder

27 september 2019

De nieuwe gym- en danszaal op Campus Louis Zimmer van het Lierse Atheneum is helemaal klaar voor de dienst. De Koninklijke Lierse Turnkring, de Koninklijke Turnkring Lyra en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) kunnen er voortaan in optimale omstandigheden hun ding doen.

In de loop van 2017 besliste het Lierse stadsbestuur om te investeren in een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande sporthal ’t Spui, tussen het Atheneum en de stadsvesten. Die uitbreiding kwam er op vraag van SAMWD en de twee turnverenigingen die de stad Lier telt. Zij hadden nood aan bijkomende infrastructuur. Na een klein jaar bouwen werd de gloednieuwe sporthalvleugel – die in verbinding staat met de oude - opgeleverd. De gym- en danszaal kostte ongeveer 1,6 miljoen euro. De Vlaamse overheid zorgde voor een subsidie van 345 000 euro.

“Voor de turnkringen is dit een grote vooruitgang”, vertelt Liers schepen van Sport Ivo Andries (Open VLD). “De zalen waar ze vroeger actief waren, deelden ze met andere sportverenigingen. Dat betekende dat de turners voor en na elke training steeds hun toestellen moesten opbouwen en afbreken: behoorlijk onpraktisch en tijdrovend. Op de nieuwe locatie is er één grote ruimte exclusief voorbehouden voor gymnastiek. Al het materiaal kan daar permanent blijven staan.”

Op de bovenverdieping van het gebouw bevindt zich ook nog een grote danszaal, die met een verschuifbaar scherm kan worden opgesplitst. Verder is er beneden nog een kleinere danszaal. SAMWD krijgt op deze manier meer mogelijkheden voor de danscursussen. Overigens wordt elders in Lier, aan campus Arthur Vanderpoorten van het Atheneum, de laatste hand gelegd aan nóg een extra stedelijke sporthal. Die zaal is meer gericht op balsporten. De officiële opening daarvan volgt wellicht dit najaar.